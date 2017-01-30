Trabzonspor'da flaş ayrılık !

Trabzonspor, Togolu futbolcusu Serge Ognadon Akakpo ile yollarını ayırdı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, Akakpo'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.
Akakpo, Trabzonspor'da geçen sezon 10, bu sezon ise 4 Spor Toto Süper Lig maçında forma giydi.
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