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Trabzonspor'da durmak yok

TRABZONSPOR'DA DURMAK YOK

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı...

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Perşembe günü oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular salonda çalışırken, diğer futbolcular ise sahada kondisyona yönelik çalışma yaptı.
 
Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Bero da çalışmalara başladı. Bordo mavililer yarın 18.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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