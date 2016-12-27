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Trabzonspor'da büyük hayal kırıklığı

TRABZONSPOR'DA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Trabzonspor 2016-17 futbol sezonunda hayal kırıklığı yarattı.

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Trabzonspor ilk yarıyı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 18 puanla 13’üncü sırada tamamlarken büyük umutlarla başladığı 2016-17 futbol sezonunda hayal kırıklığı yarattı, hedeflerinin de uzağında kaldı.

ERSUN YANAL VE YÖNETİM TOPUN AĞZINDA

50’nci yılda şampiyonluk hedefi için bu yıl şampiyonluk kadrosunun iskeletini kurarak Avrupa arenasında da boy göstermeyi arzulayan bordo mavili takımın aldığı başarısız sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal’a yönelik eleştiriler de arttı. Fenerbahçe karşısında alınan yenilgi ise yönetimi de topun ağzına getirdi.

KUPADA DA BEKLENEN SONUÇLAR ALINAMADI

Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılmak için en kestirme yol olarak gördüğü Ziraat Türkiye Kupası’nda da beklenilen neticeleri elde edemedi. Gümüşhanespor, Atiker Konyaspor ve 3'üncü Lig takımı Kızılcabölükspor'la birlikte H Grubu’nda mücadele eden bordo mavililer, oynadığı 3 maçta sadece 4 puan toplayarak 3’üncü sırada yer aldı, ilk 3 maç itibariyle burada da hedeflerin uzağında kaldı.

3 İSİM BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sezon başında kadrosuna 7 takviye gerçekleştiren bordo mavililerde yapılan transferler arasında Durica, Bero ve Onazi, istikrarlı bir şekilde forma giyerken, yaşadığı sakatlık sürecinin ardından Castillo, kupa ve ligde oynanan son 5 maçta kendisine şans buldu. Trabzonspor’un sezon başı transferlerinden Suk, İbanez ve Sheidaev ise ilk yarıda beklentileri karşılayamadı. Bordo mavililerin devre arası yapmayı planladığı takviyelerle 2'nci yarıda yeniden hedeflerine tutunmaya çalışacağı belirtildi.

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