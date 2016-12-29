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Trabzonspor'a kupada bir şok daha !

TRABZONSPOR'A KUPADA BİR ŞOK DAHA !

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son dakikada yediği golle Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Ziraat Türkiye Kupası H Grubu mücadelesinde Trabzonspor, Kızılcabölükspor deplasmanına konuk oldu. 

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede gol perdesi, 18. dakikada Okay Yokuşlu'nun golüyle açıldı.

İlk yarıya Bordo-Mavili ekip 1-0 önde gitti. 

Trabzonspor, ikinci yarının neredeyse tamamında skor üstünlüğünü korudu ancak maçın bitimine dakikalar kala Emircan'ın attığı golle zayıf rakibi karşısında üstünlüğünü kaybetti.

Trabzonspor, Denizli'de Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalarak bir puan aldı. Bordo-Mavililer, bu sonuçla grupta 5 puana ulaştı ve 3. sırada yer buldu.

Son sırada bulunan Kızılcabölükspor ise ilk puanını Trabzonspor'dan aldı. 

Bordo-Mavili ekip, bir sonraki maçı Gümüşhanespor ile deplasmanda oynayacak. Kızılcabölükspor ise Konyaspor'a konuk olacak.

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