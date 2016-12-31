Trabzonspor'a Fransız golcü

Mevcut forvetlerin performansı nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan Bordo-Mavililer, gündemlerine Hollanda’nın FC Ultrecht takımında forma giyen Fransız forvet Sabastian Haller’i de aldılar. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen, Hollanda’da etkili bir performans sergileyen Haller, Ultrech’te toplam 78 maç oynadı ve 45 gol, 15 asistlik bir performansla dikkat çekti.
Fransa’nın tüm alt kategori milli takımlarında forma giyen, son olarak ise U21’de 20 maç oynayıp 13 gol atma başarısını gösteren 1.90 cm. boyundaki Haller’in piyasa değeri şu anda 7,5 milyon Euro görülüyor. Fransız futbolcunun geleceğinin çok parlak olduğu ve bir çok önemli kulüp tarafından istendiği belirtiliyor.
Yönetimin gerekli kaynağı oluşturması halinde, bu sezon 10 gol atmayı başaran Haller’i renklerine katmak için çaba harcayacağı ve şartları sonuna kadar zorlayacağı vurgulanıyor.
TrabzonAjans
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TRABZONSPOR'A FRANSIZ GOLCÜ
Trabzonspor’da transfer hazırlığı yapılırken özellikle gol bölgelerinde etkin olabilecek isimler üzerinde duruluyor.
Mevcut forvetlerin performansı nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan Bordo-Mavililer, gündemlerine Hollanda’nın FC Ultrecht takımında forma giyen Fransız forvet Sabastian Haller’i de aldılar. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen, Hollanda’da etkili bir performans sergileyen Haller, Ultrech’te toplam 78 maç oynadı ve 45 gol, 15 asistlik bir performansla dikkat çekti.
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