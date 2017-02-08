Trabzonspor'a 300 milyon lira

Bordo-mavili kulüp, şu anda mevcut tesislerinin yer aldığı alanı 300 milyon lira karşılığında Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne devrederek önemli bir gelir sağlamayı hedefliyor

Futbol takımını gelecek sezon Akyazı'ya taşıyacak olan bordomavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin bulunduğu alanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) devrederek 300 milyon liralık gelir sağlamayı hedefliyor. Finansal tablolarını yayımlayan Trabzonspor, şirketin 145 milyon lira kısa vadeli yükümlülüğü bulunduğuna işaret ederek, "Ana ortaklıktan nakit tahsilatı 300 milyon lira. Şirket ana ortağı sahibi olduğu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yer aldığı alanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne devretmeyi planlamakta ve ödeyeceği nakdin bu devirden kaynaklanacağı planlanmaktadır. Ayrıca İstanbul Kartal Tesisleri Projesi kapsamında 100 milyon dolarlık bir gelir beklenmektedir" denildi.



Her şey güzel olacak



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın henüz istedikleri seviyede olmasa bile iyi bir yola girdiğini bildirdi. Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, şampiyonluğu hedefleyen bir takım oluşturmak istediklerini belirten Yanal, "Kulübümüz 2 Ağustos 2017'de 50. yaşına girecek. Trabzonsporumuzu yeniden ayağa kaldırmak için bu dönemeci iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Trabzonsporumuzun hedeflerine yönelik çalışıyoruz. Trabzonsporumuz tüm dinamiklerimizin birlikteliğiyle çok iyi yerlere gelecektir. Her şey daha güzel olacak" ifadesini kullandı.



Çalhanoğlu maaşını almayacak



Trabzonspor ile 2011 yılında imzaladığı anlaşmaya uymadığı için CAS tarafından 4 ay futboldan men edilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun bu süreçte alacağı maaş ve primlerden vazgeçtiği açıklandı. 22 yaşındaki futbolcu, Bayer Leverkusen'de yıllık 2 milyon Euro kazanıyor.