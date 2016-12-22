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Trabzonspor ter attı

TRABZONSPOR TER ATTI

Türkiye Kupası H grubu 3. hafta maçlarında Trabzonspor sahasında Kızılcabölükspor'u 5-0 mağlup etti

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Ziraat Türkiye Kupası H Grubu’nda Trabzonspor, Kızılcabölükspor’u konuk etti. Hüseyin Avni Aker Stadı’nda oynanan mücadeleyi bordo-mavili takım 5-0 kazandı.

Trabzonspor’un galibiyet gollerini 10. dakikada Mustafa, 30’da Güray, 35’te Abdülkadir ve 61 ile 85. dakikalarda Yusuf Yazıcı kaydetti.

3. Lig ekibini zorlanmadan mağlup eden bordo-mavililer, 4 puana yükseldi. Kızılcabölükspor ise puansız son sırada yer aldı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3’üncü hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor ile oynanan maça beklenen ilgiyi göstermedi. Avni Aker Stadı’nda tribünlerin büyük bölümünün boş olduğu görülürken, bir kaç Kızılcabölükspor taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alarak takımlarına destek oldular.

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