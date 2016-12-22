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Trabzonspor taraftarı Soudani'yi istiyor

TRABZONSPOR TARAFTARI SOUDANİ'Yİ İSTİYOR

Dinamo Zagreb'de son yılını geçiren El Arbi Hillel Soudani'ye sosyal medyadan mesaj yağıyor.

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Adı sezon başında da gündeme gelen ancak Trabzonsporlu yöneticilerin görüşme halinde olmadıklarını belirttikleri El Arbi Hillel Soudani için taraftarların yoğun çabası var.

Bordo-mavililer, 4 sezondur Dinamo Zagreb forması giyen Soudani'ye Trabzon'a gelmesi için yoğun şekilde baskı yapıyor.
 
Oyuncuyu Twitter ve Instagram hesabı üzerinden mesaj yağmuruna tutan bordo-mavililer, "Seni çok beğeniyoruz lütfen bize gel" mesajları atıyor. 
 
Sezon sonu sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki forvet bu sezon D.Zagreb'de 25 maçta 12 gol attı.

Sabah

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