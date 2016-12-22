Trabzonspor taraftarı Soudani'yi istiyor

Adı sezon başında da gündeme gelen ancak Trabzonsporlu yöneticilerin görüşme halinde olmadıklarını belirttikleri El Arbi Hillel Soudani için taraftarların yoğun çabası var.

Bordo-mavililer, 4 sezondur Dinamo Zagreb forması giyen Soudani'ye Trabzon'a gelmesi için yoğun şekilde baskı yapıyor.



Oyuncuyu Twitter ve Instagram hesabı üzerinden mesaj yağmuruna tutan bordo-mavililer, "Seni çok beğeniyoruz lütfen bize gel" mesajları atıyor.



Sezon sonu sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki forvet bu sezon D.Zagreb'de 25 maçta 12 gol attı.



Sabah