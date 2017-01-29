Trabzonspor şov yaptı !

Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında yeni mabedi Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Ligin ikinci yarısına 2 galibiyetle fırtına gibi başlayan bordo mavililerin şov yaptığ maçta golleri Castillo (15,49), Yusuf Yazıcı (28) ve Uğur Demirok (73)'tan geldi.

Bordo mavili ekibin yeni stadı Medical Park Arena'da oynanan mücadelede 22.645 taraftar stadı doldurarak hem takımlarını yalnız bırakmadılar hem de Trabzonspor tarihine geçecek bu ana tanıklık ettiler.

Saat 16.00'da başlayan ve Ümit Öztürk'ün yönettiği maçta Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 15. ve 49. dakikalarda Fabian Castillo, 28. dakikada Yusuf Yazıcı ve 73. dakikada penaltıdan Uğur Demirok kaydetti.

Maçtan 4-0'lık farklı skorla galip ayrılan Trabzonspor bu sonucun ardından 27 puana ulaşarak ligde 9. sıraya yükselirken son sıraya demir atan Gaziantepspor 11 puanda kaldı.

TARİHE GEÇEN GOL CASTILLO’DAN

15. dakikada Trabzonspor’un sağdan kullandığı taç sonrası Olcay’ın havalandırdığı topu N’Doye indirdi, ceza sahası ön çizgisinden Castillo gelişine çok sert vurdu ve ağları sarstı: 1-0. Bu gol bordo-mavililerin yeni yuvası Medical Park Arena’da ilk olurken, Castillo da tarihe geçti.

Dakikalar 28’i gösterdiğinde Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı. Gaziantepspor’un çıkarken kaptırdığı top sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Castillo sağındaki Olcay’ın gördü, Olcay da içeriye girer girmez pasını geri çıkardı. Yusuf Yazıcı düzgün vuruşla durumu 2-0’a getirdi.

Gaziantepspor’un farkı indirme çabaları sonuçsuz kalırken, Ersun Yanal’ın öğrencileri rakibine nefes aldırmadı. Trabzonspor ilk yarıyı üstün kapattı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Gol perdesini açan Castillo yine sahneye çıktı! Gaziantepspor bir kez daha çıkarken topu kaptırdı. Olcay’ın sağ kanattan içeriye çevirdiği topa Castillo ceza sahasının ilk metrelerinden gelişine vurdu, fark üçe çıktı: 3-0.

56. dakikada Trabzonspor’un sağ köşe gönderi önünden kullandığı serbest vuruşta Yusuf’un ortasında Castillo topu ağlara yolladı ancak hakem, öncesinde faul düdüğünü çalmıştı.

ARENA’DA İLK PENALTI

Trabzonspor’un yeni transferi Rodallega 66. dakikada Onazi’nin yerine oyuna dahil oldu. 6 dakika sonra ise Pedroso’nun ceza sahasında kendisini yere düşürmesiyle takımına penaltı kazandırdı. 73. dakikada penaltıda topun başına geçen Uğur Demirok, sağ üst köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve farkı dörde çıkaran golü kaydetti: 4-0.

Maçı koparan Trabzonspor geride kalan dakikalarda farkı artırmak istedi ancak başarılı olamadı. 84. dakiklada Sefa Yılmaz’ın sert şutu tehlike yaratsa da Onur Kıvrak topu iki hamlede kurtardı.

Trabzonspor sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZET

Diğer sayfada...