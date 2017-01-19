Trabzonspor Rodallega ile anlaştı

Trabzonspor Kulübü, Akhisar Belediyespor'un yıldız oyuncusu Rodallega ile her konuda anlaştı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Rodallega'nın kulübü, kendisi ve menajeriyle anlaşmaya vardık. Pazartesi imzaları atacağız" dedi.
Şu anda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'da forma giyen Rodallega, profesyonel futbol kariyerine Kolombiya'nın CHJ Cali takımında başladı. 31 yaşındaki oyuncu bu takımın ardından sırasıyla Quindio, Deportivo Cali, Monterrey, Necaxa, Wigan, Fulham ve Akhisar Belediyespor formaları giydi.
Kolombiyalı yıldız, 2008 yıında Monterrey'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Necaxa'ya transfer olmuş, burada geçirdiği yarım sezonun ardından 4.8 milyon Euro bedelle Wigan'ın yolunu tutmuştu.
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TRABZONSPOR RODALLEGA İLE ANLAŞTI
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Rodallega'nın kulübü, kendisi ve menajeriyle anlaşmaya vardık." dedi.
Trabzonspor Kulübü, Akhisar Belediyespor'un yıldız oyuncusu Rodallega ile her konuda anlaştı.
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