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Trabzonspor Olcay Şahan'ın peşinde

TRABZONSPOR OLCAY ŞAHAN'IN PEŞİNDE

Trabzonspor ikinci yarıya Antalya'da hazırlanıyor. İkinci yarıya hazırlanan Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor.

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İkinci yarıya hazırlanan Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor.

Yönetimin gündemi ise transfer. Bordo mavililer 2014-2015 sezonunda da forma giyen Carl Medjani ile her konuda anlaştı. Bu sezon La Liga'da Leganes forması giyen Cezayirli futbolcu 8 maçta oynadı ve gol atamadı.

Medjani 2014-2015 sezonunda oynadığı Trabzonspor'da 38 maçta 8 gol kaydetmeyi başarmıştı. Sezon başında Amerikan takımı Dallas Major'dan kiralanan Castillo bonservisi ise satın alındı. Sözleşmedeki ilgili madde uyarınca bir milyon dolar ödeme yapıldı. 

Teknik direktör Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği oyunculardan Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz Gaziantepspor’a kiralandı.

İsviçre’nin Sion takımının forveti Moussa Konate için de girişimler sürüyor. Senegalli oyuncu ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor, bonservis için Sion kulübüyle görüşüyor. Anlaşma sağlanması durumunda Konate'nin Antalya kampına çağrılacağı öğrenildi. 

Trabzonspor’un ayrıca Beşiktaş’tan Olcay Şahan’la da ilgilendiği ve bu oyuncunun transferinin Mehmet Ekici’nin durumuna göre netleşeceği kaydedildi.

Olcay Şahan'ın İlk Yarı Performansı

Süper Lig: 11 Maç - 2 Gol

Türkiye Kupası: 4 Maç

Şampiyonlar Ligi: 2 Maç

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