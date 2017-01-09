Trabzonspor, Olcay Şahan'ı bitiriyor !

Transfer harekatına ara vermeden devam eden Trabzonspor daha önce Mehmet Ekici'ye karşılık Beşiktaş tarafından takasla önerilen Olcay Şahan'ı bu kez sezon sonuna kadar kiralık olarak istedi. Beşiktaş'ın takımdan göndermeye sıcak baktığı oyuncuyu yarım sezonluğuna Trabzonspor'a kiralamaya onay vermesi sonrası başkan Muharrem Usta, Olcay'ı takımın Antalya Belek'te kamp yaptığı otele davet etti.



ERSUN YANAL İLE DE GÖRÜŞTÜ

Bunun üzerine Olcay hemen Trabzonspor'un kampına gelerek başkan Usta ile masaya oturdu. Uzun süren görüşmenin ardından taraflar el sıkışırken Olcay, Ersun Yanal ile de bir araya geldi. Olcay'ı Beşiktaş'tan sezon sonuna dek bedelsiz olarak kiralanması için söz kesen bordo- mavili kulüp, oyuncuya sadece Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar alacağı 700 bin Euro'yu ödeyecek.



Olcay 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'a gelmişti. Gurbetçi futbolcu, 5 yıl giydiği siyah-beyazlı formaya veda ediyor...



Sabah