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Trabzonspor, Muhammet Beşir'i kiraldı

TRABZONSPOR, MUHAMMET BEŞİR'İ KİRALDI

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Muhammet Beşir'i pilot takımı 1461 Trabzon'a kiraladı.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Muhammet Beşir'in, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar 300 bin lira karşılığında, 1461 Trabzon Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Sezon başında bordo-mavili kulübün TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a kiraladığı genç futbolcu, bir süre önce yönetimle yaptığı görüşme sonrası sarı-yeşilli ekiple yollarını ayırmıştı.

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