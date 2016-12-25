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Trabzonspor Mehmet Ekici'yle anlaşamadı

TRABZONSPOR MEHMET EKİCİ'YLE ANLAŞAMADI

Mehmet Ekici ile Trabzonspor yönetimi arasındaki son pazarlıkta da anlaşma sağlanamadı.

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Trabzonspor’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici ile yönetim arasındaki son pazarlıkta da anlaşma sağlanamadı.
 
Daha önce kapıyı 2 milyon 500 bin Euro’dan açan Mehmet Ekici’nin bu rakamı son olarak 2 milyon 200 bin Euro’ya kadar indirdiği ve taviz vermeyeceğini söylediği vurgulandı.
 
Yönetim ise Mehmet Ekici’ye 1 milyon 600 bin Euro önererek başladığı görüşmelerde 1 milyon 700 bin Euro’ya yükseldi ama aradaki uçurum kapanmadı. Bu koşullarda anlaşmanın sağlanamayacağı kaydedildi.
 
Mehmet Ekici’nin istediği bu rakamdan sonra yönetimin kendisiyle kesinlikle anlaşmayı düşünmediği ve ara transfer döneminde bonservis bedeli alınarak ya da en azından takas yoluyla gönderilmesine karar verdiği bildirildi.

Kaynak: TrabzonAjans
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