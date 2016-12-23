Trabzonspor maçı öncesi Van Persie şoku

Ağrıları tam olarak geçmeyen Hollandalı yıldız takımla çalışmalara başlayamadı.

Robin van Persie, Feyenoord ile oynanan Avrupa Ligi maçında sakatlandığı için Antalyaspor karşısında oynamamıştı. Hollandalı oyuncu Gençlerbirliği mücadelesinde 11’e döndü ancak 11. dakikada sakatlandı.

Yapılan kontrollerde tecrübeli forvetin önemli bir sorunu olmadığı belirlenmiş, Trabzonspor karşısında oynayabileceği kaydedilmişti. Ancak Van Persie, ağırları geçmediği için bir türlü takımla çalışmalara başlayamadı. Yıldız futbolcunun bugün takıma katılması beklense de Trabzon önünde 11’de oynayıp oynamayacağı belirsiz.

Doktorla görüşecek

Advocaat, oyuncusunu riske etmek istemese de karşılaşmanın son derece önemli olması nedeniyle son ana kadar beklemeyi planlıyor. Hollandalı çalıştırıcı, pazar günü yapılacak son antrenmanın ardından kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu ile bir toplantı gerçekleştirecek. Advocaat, onun tavsiyesine göre son kararını verecek. Van Persie ise zorlu mücadelede mutlaka ilk 11’de sahaya çıkmak istiyor.

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