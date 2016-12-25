Trabzonspor maçı öncesi özel görüşme

Sarı-lacivertli yönetimden, Trabzon'da büyük tepkiler gören Volkan Demirel'e uyarı geldi. Tecrübeli file bekçisi ile bir görüşme yapan Başkan Aziz Yıldırım, “Sadece maça konsantre ol. Saha içinde ve dışında üzerinde psikolojik baskı kurmaya çalışacaklar. Hepsine kulaklarını tıka. Sen tecrübeli bir futbolcusun. Sakin kalmasını bil ve buna izin verme” şeklinde konuştu.
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