ANA SAYFA
Trabzonspor kupaya veda etti

TRABZONSPOR KUPAYA VEDA ETTİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor ile Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda 11 puan toplayarak daha önce son 16'ya kalan Atiker Konyaspor'un ardından Gümüşhanespor da tur vizesi aldı.

Son haftaya ikinci sırada giren Gümüşhanespor, Kızılcabölükspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve puanını 9’a çıkartarak tur atladı. Gümüşhanespor'un beraberlik golo 87. dakikada Ali Özgün'den geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor’un gruptan çıkma şansı kalmadı. 6 puanla üçüncü sırada bulunan bordo mavili ekip, son maçında atiker konyaspor ile perşembe günü karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Ali Helvacı’nın şutunda kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

14. dakikada Semih’in sağ kanattan ortasında topla buluşan Fevzi Can’ın şutunu defans araya girerek uzaklaştırdı.

32. dakikada Emir Can’ın ceza sahası içine açtığı ortada Ali Helvacı’nın sert vuruşunu kaleci güçlükle kurtardı.

42. dakikada Kızılcabölükspor golü buldu. Ali Helvacı’nın pasını alan Emir Can sert vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

51. dakikada Semih’in sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Hasan Hüseyin topu uzaklaştırdı, pozisyonu takip eden Fevzi Can müsait durumda golü atamadı.

85. dakikada Mehmet Menderes’in sol çaprazdan çektiği şut, defansa çarparak kornere çıktı.

87. dakikada Gümüşhanespor skoru eşitledi. Mehmet Menderes’in ceza sahası içine açtığı ortaya yükselen Mehmet Cansın kafayla fileleri sarstı: 1-1.

AMK Gazetesi
59
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ünal Aysal'dan geri dönüş sinyaliVolkan Pala İnegölspor’a kiralandıFenerbahçe’ye ceza şoku !
Galatasaray Riekerink kararını verdiTrabzonspor’un avukatı tutuklandı !Josue Çaykur Rizespor yolunda !
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 25'teGalatasaray'da Aurelien Chedjou affedildiDemba Ba geri dönüyor !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS