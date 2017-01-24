Trabzonspor kupaya veda etti

TRABZONSPOR KUPAYA VEDA ETTİ Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor ile Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı. Futbol » Türkiye Kupası 24.01.2017 17:23

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda 11 puan toplayarak daha önce son 16'ya kalan Atiker Konyaspor'un ardından Gümüşhanespor da tur vizesi aldı. Son haftaya ikinci sırada giren Gümüşhanespor, Kızılcabölükspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve puanını 9’a çıkartarak tur atladı. Gümüşhanespor'un beraberlik golo 87. dakikada Ali Özgün'den geldi. Bu sonucun ardından Trabzonspor’un gruptan çıkma şansı kalmadı. 6 puanla üçüncü sırada bulunan bordo mavili ekip, son maçında atiker konyaspor ile perşembe günü karşılaşacak. MAÇTAN DAKİKALAR 4. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Ali Helvacı’nın şutunda kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi. 14. dakikada Semih’in sağ kanattan ortasında topla buluşan Fevzi Can’ın şutunu defans araya girerek uzaklaştırdı. 32. dakikada Emir Can’ın ceza sahası içine açtığı ortada Ali Helvacı’nın sert vuruşunu kaleci güçlükle kurtardı. 42. dakikada Kızılcabölükspor golü buldu. Ali Helvacı’nın pasını alan Emir Can sert vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 51. dakikada Semih’in sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Hasan Hüseyin topu uzaklaştırdı, pozisyonu takip eden Fevzi Can müsait durumda golü atamadı. 85. dakikada Mehmet Menderes’in sol çaprazdan çektiği şut, defansa çarparak kornere çıktı. 87. dakikada Gümüşhanespor skoru eşitledi. Mehmet Menderes’in ceza sahası içine açtığı ortaya yükselen Mehmet Cansın kafayla fileleri sarstı: 1-1. AMK Gazetesi 59