Trabzonspor için olay iddia !

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için Türkiye'ye getirdiği Martin Caceres transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor.
Özelikle formu son dönemde bir hayli düşen ancak kariyerinde he üst düzey takımlarda forma giyen 29 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun Trabzonspor'a transferine kesin gözüyle bakılıyordu.
BeinSports'un haberine transferde son anda bir pürüz çıktığı ve Bordo Mavili ekibin Martin Caceres transferin vazgeçtiği öğrenildi.
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