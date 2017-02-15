Trabzonspor gözünü rekora dikti !

Hafta sonu Medical Park Arena’da Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek olan Bordo-Mavililer’in şimdiki hedefi, 2010-2011 sezonundaki 6 maçlık galibiyet serisini yakalamak olacak.

Şenol Güneş yönetiminde 82 puan toplayarak averajla ikinci sırada bitirdiği söz konusu sezonda Bursaspor, Galatasaray, Konyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Beşiktaş’ı art arda devirmeyi başaran Fırtına, Alanya ve bir sonraki hafta karşılaşacağı Atikeri Konyaspor’u devirmesi halinde 6 maçlık galibiyet serisi başarısını yinelemiş olacak.

Yanal’dan çift forvet kararı

Devre arası transfer döneminde alınan kaliteli oyuncularla birlikte futbolunda gözle görülür bir düzelme olan ve bunu skor anlamında sahaya en iyi yansıtan ekiplerin başında gelen Trabzonspor’da ideal kadro tam anlamıyla oturmuş durumda. Teknik direktör Ersun Yanal, kazanan kadroyu bozmayarak 4 maç üst üste galibiyet elde eden bir takıma kavuşurken, şimdi sıra geldi gol oranlarını daha da artırmaya. Akhisar’dan alınan ve idmanlarda harikalar yaratan Hugo Rodallega’yı 11’e monte etmek isteyen deneyimli çalıştırıcı, bir yandan da takımı ateşleyen en önemli ismi Dame N’Doye’u kenarda oturtmak istemiyor.

Diğer bölgelerde durum aynı

Sahalarında oynayacakları Alanya maçını güzel bir fırsat olarak gören Yanal’ın kritik bir değişikliğe imza atarak Rodallega ve N’Doye’u aynı anda sahaya sürüp çift forvetle maça başlamayı düşündüğü öğrenildi. Bu doğrultuda Yanal’ın Okay ya da Yusuf Yazıcı’yı kenarda oturtabileceği kaydedildi. Diğer mevkilerde herhangi bir değişikliğin olması ise beklenmiyor.