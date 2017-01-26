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Trabzonspor galibiyetle veda etti

TRABZONSPOR GALİBİYETLE VEDA ETTİ

Trabzonspor Avni Aker'deki son maçında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

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Trabzonspor, resmi açılışı 1951'de yapılan ve bordo-mavili takımın birçok başarısına tanıklık eden tarihi statı Hüseyi Avni Aker'de son kez çıktığı karşılaşmada Atiker Konyaspor'u Dame N'Doye'nin 39. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. 

Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Atiker Konyaspor, mağlup olmasına rağmen H Grubu'nu 11 puanla zirvede tamamladı. 9 puanda kalan Trabzonspor ise ikili averajla Gümüşhane'nin ardından grubunu 3. sırada tamamlayarak kupaya gruplar aşamasında veda etti. 

Atiker Konyaspor, son 16 turunda Ümraniyespor ile eşleşirken, Gümüşhanespor ise Akhisar Belediyespor ile eşleşti.
 

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