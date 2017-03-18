Trabzonspor, Galatasaray'a acımadı !

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Medical Park Arena'daki maçın hakemi Halis Özkahya... Trabzonspor, 23. dakikada N'Doye ile bulduğu golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Bordo mavililer 48.dakikada Yusuf Yazıcı'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 65. dakikada Trabzonspor'da Uğur Demirok 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.

İLK GOL GELDİ

Maçtaki gol perdesini ev sahibi takım 23’te açtı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte boş kalan Castillo sert vurdu, çizgide Podolski’nin çıkarmak istediği topu önünde bulan Ndoye tek dokunuşla ağları sarstı: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

İkinci yarı golle başladı. 49’da maçta farkı 2’ye çıkaran sayı geldi. Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Pereira’nın bıraktığı topu Olcay nefis bir şekilde Yusuf Yazıcı’nın önüne bıraktı, genç oyuncu da kaleyi karşısına alır almaz nefis bir plaseyle topu ağlara yolladı: 2-0.

TRABZONSPOR 10 KİŞİ

65.dakikada Selçuk İnan'ın yerden pasına Trabzonspor yarı alanının ortalarında hareketlenen Lukas Podolski, Uğur Demirok'un arkadan yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Bu pozisyonda Uğur Demirok, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi ve Trabzonspor 10 kişi kaldı.

MEDİCAL PARK ARENA'DA İLK "BÜYÜK" MAÇ

Ligin 19. haftasındaki Gaziantepspor müsabakasıyla yeni stadı Medical Park Arena'ya geçiş yapan Trabzonspor, Galatasaray maçıyla bir ilki yaşadı.

Yeni stadında bugüne dek 3 maça çıkan ve 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Medical Park Arena'da "Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ilk karşılaşmasına çıktı.

N'DOYE İLK 11'DE, RODALLEGA YEDEK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçen hafta deplasmanda Akhisar Belediyespor ile oynadıkları maça göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Yanal, Ege temsilcisi karşısında ilk 11'de şans verdiği Rodallega'yı yedek kulübesinde oturtarak Dame N'Doye'u sahaya sürdü.

Son olarak ligin 20. haftasında Osmanlıspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Senegalli futbolcu, 4 hafta aranın ardından 11'deki yerine döndü.

Karadeniz ekibinde sakatlığı süren Slovak futbolcu Jan Durica, 18 kişilik kadroda yer almadı.

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