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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta hakemleri açıklandı. Trabzonspor - Fenerbahçe maçına Ali Palabıyık atandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre 24, 25 ve 26 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

24 Aralık Cumartesi

16.00 Adanaspor – Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş – Gaziantepspor: Serkan Çınar

25 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor – Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

16.00 Kayserispor – Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler

16.00 Akhisar Belediyespor – Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Antalyaspor – Kasımpaşa: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

26 Aralık Pazartesi

19.00 Gençlerbirliği – Bursaspor: Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor – Fenerbahçe: Ali Palabıyık

AMK Gazetesi
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