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Trabzonspor Cauteruccio'nun peşinde

TRABZONSPOR CAUTERUCCİO'NUN PEŞİNDE

Trabzonspor, San Lorenzo'nun golcüsü Cauteruccio'nun peşine düştü.

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San Lorenzo takımından 2 milyon Dolar'a Emmanuel Mas'ı alan Trabzonspor, aynı takımın golcüsü Martin Cauteruccio'ya da göz dikti.

Arjantin'den Ole gazetesi, Trabzonspor'un Emmanuel Mas transferini bitirdikten sonra, Martin Cauteruccio için de girişimler yaptığını ve iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünü iddia etti.
 
Martin Cauteruccio kimdir?
 
Uruguaylı golcü Martin Cauteruccio, Nacional altyapısında yetişti. 29 yaşındaki Martin Cauteruccio, 2013 yılında Arjantin'e geldi. O yıldan beri San Lorenzo forması giyiyor.
 
Martin Cauteruccio bu sezon ise istatistikleri salladı. 10 maçta forma giyen Urguaylı golcü  7 gol atıp, 1 asist gerçekleştirerek, dikkatleri üzerine çekti.

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