Trabzonspor Carl Medjani'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, serbest statüde bulunan savunma oyuncusu Carl Medjani’nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Carl Medjani'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.



SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ



Bu arada Carl Medjani, dün gece takımın Antalya Belek’teki kampına katıldı. Takımın kamp yaptığı otelde teknik direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yapan Medjani, sabah erken saatlerde ise Antalya’da sağlık kontrolünden geçirildi.



Devre arası gitti, devre arası geldi



2014-2015 sezonu öncesinde teknik direktör Vahid Halilhodzic döneminde Fransa'nın Monaco Kulübü ile sözleşmesini feshederek bordo-mavili takıma gelen Cezayirli oyuncu, 30 maçta 2 bin 634 dakika forma giymiş 7 gol, 2 asist ile sezonu tamamlamıştı.



Teknik direktör Ersun Yanal'ın da görev yaptığı bu sezonda Medjani, özellikle Galatasaray'a ligde 2 maçta attığı 3 golle takımının galibiyetlerine katkıda bulunmuş ve taraftarların beğenisini kazanmıştı.



Medjani, 2015-2016 sezonunda ise 8 lig maçında 448 dakika oynamış ve 1 gol kaydederek devre arasında bordo-mavili takımdan ayrılmıştı.