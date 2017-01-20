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Trabzonspor, Caceres’ten vazgeçti

TRABZONSPOR, CACERES’TEN VAZGEÇTİ

1 milyon euro imza parası, 1 milyon euro da menajerlik ücreti isteyen ünlü stopere ‘Güle güle’ dendi.

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Trabzonspor'un önceki akşam Türkiye'ye getirdiği Uruguaylı stoper Martin Caceres eşiyle birlikte dün sabah İstanbul'u gezdi. Öğleden sonra da Liv Hospital'da detaylı bir sağlık taramasına giren oyuncunun 4 saat hastanede kaldığı öğrenildi. Trabzonspor'un doktoru Ufuk Bozdoğan da bu kontrollerde hazır bulundu. Sağlık taramasının ardından Caceres, Başkan Muharrem Usta'yla sözleşmesinin son detaylarını görüşmek için bir araya geldi.
 
SAKATLIKLARI BÜYÜK RİSK
Ne olduysa bundan sonra oldu... Caceres'in, görüşmede bonservisinin elinde olması nedeniyle 1 milyon euro'luk imza parası ve menajerlerinin de 1 milyon euro istediği belirtildi. Ayrıca 29 yaşındaki stoperin hastane raporlarında da önceki ağır sakatlıkları nedeniyle risklerin olduğu bilgisi gelince hemen bu transferden vazgeçilme kararı alındı. Böylece bu defter kapandı.
 
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