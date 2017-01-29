Trabzonspor 4 - 0 G.Antepspor / Maç devam ediyor

74.DK: Sol kanattan gelişen atakta Nabil Ghilas ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Sefa Yılmaz kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Onur Kıvrak sağ köşeye uzanarak mutlak bir gole engel oluyor.

73.DK: GOOOLL!! Uğur Demirok topu sağ üst köşeden filelerle buluşturuyor ve takımını 4 farklı üstünlüğe taşıyor!

73.DK: Penaltı vuruşu için topun başına Uğur Demirok geçiyor...

72.DK: Dame N'Doye'un pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Fabian Castillo bekletmeden pasını uzak direğe doğru hareketlenen Hugo Rodallega'ya gönderiyor. Hugo Rodallega topa vurmak isterken rakibi Marcos Pedroso'nun müdahalesi ile yerde kalıyor. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret ediyor ve Marcos Pedroso'yu sarı kart ile cezalandırıyor.

60.DK: Müsabakanın üçte ikilik bölümü geride kalırken ev sahibi Trabzonspor'un topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

56.DK: Sağ kanat köşe bayrağının hemen önünden kullanılan serbest vuruşta Yusuf Yazıcı ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Dame N'Doye vuruşunu yapıyor ve topu sağ üst köşeden filelerle buluşturuyor. Ancak Ümit Öztürk, golden önce Uğur Demirok'un rakibi Wallace Reis'e faul yaptığını işaret ediyor.

49.DK: GOOOLL!! Trabzonspor, Fabian Castillo ile durumu 3-0'a getiriyor! Joao Pereira'nın pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Olcay Şahan bekletmeden penaltı noktasının sağ tarafındaki arkadaşı Fabian Castillo'yu görüyor. Fabian Castillo sağ ayağı ile yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

46.DK: Gaziantepspor cephesinde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Doğanay Kılıç oyundan alınırken yerine Muhammet Demir oyuna dahil oluyor.

46.DK: Müsabakanın ikinci yarısı ev sahibi Trabzonspor'un vuruşu ile başlıyor.

45.DK: Hakem Ümit Öztürk müsabakanın ilk yarısının bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

44.DK: Trabzonspor'da Ogenyi Onazi rakibinin taç atışını eli ile kestiği gerekçesinden hakem Ümit

Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

43.DK: Bordo mavililer kısa paslarla organize olmaya çalışıyor.

39.DK: Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Olcay Şahan topu sol tarafına çekerek sol ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

36.DK: Oyunun bu bölümünde konuk ekip Gaziantepspor kendi yarı sahasından çıkmakta güçlük çekiyor.

33.DK: Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Olcay Şahan ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak kaleci Paulo Victor çıkıyor ve bu topa sahip oluyor.

28.DK: GOOOLL!! Trabzonspor, Yusuf Yazıcı ile farkı ikiye çıkartıyor! Hızlı gelişen atakta Fabian Castillo'un ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Olcay Şahan bekletmeden pasını sol tarafındaki arkadaşı Yusuf Yazıcı'a veriyor. Yusuf yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

25.DK: Topla birlikte ceza yayına sokulan Yusuf Yazıcı yerden vuruşunu yapıyor ancak bu top doğrudan kaleci Paulo Victor'un üzerine gidiyor.

24.DK: Sağ kanatta topla buluşan Olcay Şahan ortasını yerden altıpas çizgisine doğru gönderiyor ancak savunma son anda kayarak araya giriyor.

19.DK: Topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Olcay Şahan ceza sahasına giriyor ve pasını hemen yanındaki arkadaşı Yusuf Yazıcı'ya gönderiyor. Yusuf bekletmeden yerden vuruyor ancak top savunmadan geri geliyor.

17.DK: Fabian Castillo'nun attığı bu gol Şenol Güneş Stadyumu'nda kaydedilen ilk gol olarak tarihe geçiyor.

15.DK: GOOOLL!! Trabzonspor, Fabian Castillo ile öne geçiyor! Olcay Şahan havadan pasını ceza sahası içi sol tarafına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Dame N'Doye bekletmeden topu tek vuruş ile penaltı noktasının gerisine doğru gönderiyor. Topla buluşan Fabian Castillo yerden vuruşunu yapıyor ve topu sol köşeden filelerle buluşturuyor.

14.DK: Wallace Reis'in havadan pası ile ceza yayı sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Nabil Ghilas, Onur'un açıldığını görünce vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

12.DK: Bordo mavililer kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

9.DK: Ceza yayının sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Muhammed Ildiz doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kaleci Onur Kıvrak bu topu üst direğin hemen altından çıkartıyor.

7.DK: Bu dakikalarda yapılan faullerle oyun sık sık duruyor.

4.DK: Sol kanattan kullanılan taç atışından sonra ceza yayı gerisinde topla buluşan Okay Yokuşlu bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak top savunmaya çarparak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

1.DK: Müsabaka konuk ekip Gaziantepspor'un vuruşu ile başlıyor.

Spor Toto Süper Ligi'nin 19. haftasında Trabzonspor, Gaziantepspor ile Şenol Güneş Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumunda karşı karşıya geliyor. İki takımın da mutlak galibiyet parolası ile çıkacağı mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Ziraat Türkiye Kupası'na grup aşamasında havlu atan ve Avrupa kupaları hedefi için gözünü lige çeviren Trabzonspor, yeni stadındaki tarihi maçı kazanarak üst sıralara bir adım daha yaklaşmak istiyor. Stat zemininde ise kar yağışına rağmen alttan ısıtma sistemi sayesinde maçın oynanmasını engelleyecek bir sorun yaşanması beklenmiyor.

İŞTE İLK 11'LER:

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Onazi, Okay, Yusuf Yazıcı, Olcay, Castillo, N'Doye

Gaziantepspor: Victor, Barış, Reis, Elyasa, Pedroso, Muhammed, Doğanay, Abdülkadir, Sefa, Ghilas, Kangwa