Trabzonspor 3 puana alıştı

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanındaydı. Çekişmeli geçen mücadele 1-0 Trabzonspor üstünlüğüyle son buldu.

Bordo-mavili ekibin golünü 45+1’de yeni transfer Emmanuel Mas kaydetti.

Yeni transferlerle ikinci yarıya hızlı bir giriş yapan Ersın Yanal’ın takımı, iki maçlık kazanma serisi elde etti. Karadeniz temsilcisi 24 puana yükselirken Kasımpaşa 21 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, ligde son oynanan Bursaspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Yanal, deplasmanda 2-1 kazanılan Bursaspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolcuların tamamına Kasımpaşa karşısında da görev verdi.

Karadeniz temsilcisinin yeni transferlerinden Emmanuel Mas ile Joao Pereira, geçen hafta olduğu gibi ilk 11'de kendilerine yer bulurken, Carl Medjani forma şansı bekledi.

Trabzonspor'da Matus Bero, sakatlığı sebebiyle forma giymedi.

Bordo-mavili takım; Onur Recep Kıvrak, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Onazi, Okay Yokuşlu, Castillo, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan ve N'Doye ile 11'iyle sahaya çıktı.

Trabzon temsilcisinde Alvarado Esteban, Zeki Yavru, Medjani, Hyun Jun Suk, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara, Kasımpaşa karşısında yedek soyundu.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZETİ

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