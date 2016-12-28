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Trabzon'dan Szalai hamlesi

TRABZON'DAN SZALAİ HAMLESİ

Eto’o, Rodallega ve Niasse için temaslarını sürdüren Trabzonspor Macar golcüye kanca attı...

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Trabzonspor'da forvet transfer için ise sürpriz bir isim gündeme geldi.

Eto'o, Rodallega ve Niasse ile temaslarını sürdüren Trabzonspor, Hoffenheim'de forma giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Adam Szalai'yle ilgilendiği belirtildi. Piyasa değeri 2 milyon Euro civarında olan Szalai, bu sezon oynadığı 6 maçta sadece bir gol atabildi.
 
KARiYERi ÇOK iYi
 
Ancak geçmiş sezonlarda çok başarılı performanslar ortaya koyan oyuncuyla ilgili görüşmelerin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.
 
SERDAR TAŞÇI AN MESELESİ
 
Trabzonspor'un Serdar Taşçı'nın transferinde önemli aşama kaydettiği ve her an bu transferin açıklanabileceği belirtildi. Emmanuel Mas transferi de çok yakın.
 
ERSUN YANAL: ÖNCE KALİTE
 
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, devre arasında takımı kaliteli oyuncular almak istediklerini belirterek, "Belki 1 belki 3 oyuncu transfer edeceğiz ama bu oyuncular takımın hedeflerine ve şartlarına uygun olmalı. Kalitesi ön planda olmalı" dedi.

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