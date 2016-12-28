Trabzon'dan Szalai hamlesi

Trabzonspor'da forvet transfer için ise sürpriz bir isim gündeme geldi.
Eto'o, Rodallega ve Niasse ile temaslarını sürdüren Trabzonspor, Hoffenheim'de forma giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Adam Szalai'yle ilgilendiği belirtildi. Piyasa değeri 2 milyon Euro civarında olan Szalai, bu sezon oynadığı 6 maçta sadece bir gol atabildi.
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Ancak geçmiş sezonlarda çok başarılı performanslar ortaya koyan oyuncuyla ilgili görüşmelerin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.
SERDAR TAŞÇI AN MESELESİ
Trabzonspor'un Serdar Taşçı'nın transferinde önemli aşama kaydettiği ve her an bu transferin açıklanabileceği belirtildi. Emmanuel Mas transferi de çok yakın.
ERSUN YANAL: ÖNCE KALİTE
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, devre arasında takımı kaliteli oyuncular almak istediklerini belirterek, "Belki 1 belki 3 oyuncu transfer edeceğiz ama bu oyuncular takımın hedeflerine ve şartlarına uygun olmalı. Kalitesi ön planda olmalı" dedi.
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TRABZON'DAN SZALAİ HAMLESİ
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Trabzonspor'da forvet transfer için ise sürpriz bir isim gündeme geldi.
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