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Tottenham’ın fişini Mane çekti

TOTTENHAM’IN FİŞİNİ MANE ÇEKTİ

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, yeni yılın ilk galibiyetini Tottenham karşısında aldı.

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İngiltere Premier Lig’de 25. hafta mücadelesinde Liverpool, evinde Tottenham’ı konuk etti. Anfield Road’da oyanan maçı Liverpool 2-0 kazandı.

Kırmızılar’ın gollerini 16. ve 18. dakikalarda Sadio Mane kaydetti.

Liverpool bu skorla 49 puana yükselirken, kritik bir kayıp alan Tottenham 50 puanda kaldı. Jürgen Klopp’ün ekibi 6 maçlık kazanamama serisine son verdi.

İngiltere Premier Lig’de Liverpool, bir sonraki maçının Leicester City deplasmanında yapacak. Tottenham Hotspur ise evinde Stoke City’yi konuk edecek.

İngiltere Premier Lig’de bugün alınan diğer sonuçlar şu şekilde:

Arsenal 2-0 Hull CityManchester United 2-0 WatfordMiddlesbrough 0-0 EvertonStoke City 1-0 Cyrstal PalaceSunderland 0-4 SouthamptonWest Ham 2-2 West Bromwich

AMK Gazetesi
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