Tottenham durdurulamıyor !

TOTTENHAM DURDURULAMIYOR ! Premier League'de Tottenham evinde WBA'yı ağırladı. Futbol » İngiltere (Premıer Lig) 15.01.2017 12:47

Premier League'de 21. haftanın açılış mücadelesinde Tottenham evinde WBA'yı 3-0 mağlup etti. Tottenham 4-0 West Bromwich Albion 12' [1-0]Kane

26' [2-0]McAuley (kk)

77' [3-0]Kane

82' [4-0]Kane Dün baba olan Harry Kane, hat-trick'le yıldızlaşırken son 13 Premier League maçında 13 gole ulaşmış oldu. Maç boyu tek kale oynayan ve sayısız gol pozisyonunda kaleci Ben Foster'ı geçemeyen Tottenham bu galibiyetle puanını 45 yaparken maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Tottenham üst üste 6. lig galibiyetini alırken kulüp rekorunu egale etmiş oldu. 58