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Tosic'le 1+1 yıl daha

TOSİC'LE 1+1 YIL DAHA

Sırp oyuncunun 2+1 senelik sözleşmesinde opsiyon hakkını kullanacak olan yönetim, 1 yıl daha ekleyip mukaveleyi 2019’a uzatacak.

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Beşiktaş yönetimi, Dusko Tosic için girişimlerini hızlandırdı. 2015'te Gençlerbirliği'nden bedelsiz olarak alınan Sırp oyuncu, özellikle bu sezon gösterdiği performansla siyah-beyazlı takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Teknik direktör Şenol Güneş'in sol bekten stopere çektiği Tosic, savunmadaki başarısıyla siyah-beyazlı takımda sözleşmesi uzatılacak isimler arasına adını yazdırdı. 31 yaşındaki Sırp futbolcunun opsiyon hakkı siyah-beyazlılarda olmasına rağmen, yönetim bu süreyi uzatmak için harekete geçti.

GÜNEŞ ÇOK MEMNUN
Yönetim, Tosic'in 1 yıllık opsiyon hakkını kullanmak isterken, Sırp defans oyuncusuna +1 yıl daha imza attırma kararı aldı. Teknik direktör Güneş'in "Tosic'i tutalım" kararının ardından harekete geçen yönetim, başarılı oyuncunun menajeri İstanbul'a çağırıldı. Tosic'in menajeriyle İstanbul'da yapılacak görüşmede sol bek ve stoper oynayan futbolcunun sözleşmesinin 2019 yılına kadar uzatılması için el sıkışılacak..
 
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