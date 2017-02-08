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Tosic'in yerine Mitrovic 

TOSİC'İN YERİNE MİTROVİC 

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

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Süper Lig’in 20. haftasında cuma akşamı Karabükspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda ısınma programından sonra pas çalışmaları yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren idman taktik çalışmalar ve çift kale maçla tamamlandı.

Şenol Güneş’in, Karabükspor maçında kırmızı kart cezalısı Dusko Tosic’in yerine Matej Mitrovic’e forma vereceği bildirildi. Siyah-beyazlı teknik patronun, Fenerbahçe derbisindeki 40 dakikalık performansından memnun kaldığı Hırvat stopere, defansın ortasında şans tanıyacağı aktarıldı.

Milliyet

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