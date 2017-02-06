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Tosic'in eşinden Van Persie'ye şok küfürler

TOSİC'İN EŞİNDEN VAN PERSİE'YE ŞOK KÜFÜRLER

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, F.Bahçeli Robin van Persie'ye küfür etti.

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Vodafone Arena'da oynanan ve F.Bahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona eren, derbi karşılaşmasının ilk yarısında, Tosic'le Robin van Persie kavga etmiş, Sırp yıldız kırımızı kart görmüştü. Bu olayın ardından Tosic'in eşi Jelena, van Persie'ye hakaret dolu bir mesaj yayınladı.
 
Tosic'in eşi Karleusa ise Twitter'dan nefret dolu bir mesaj atarak, "Robin van Persie aptal bir *******. Ayağın kırılsın *******!" ifadelerini kullandı.

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