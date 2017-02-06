Tosic'in eşinden Van Persie'ye şok küfürler

Vodafone Arena'da oynanan ve F.Bahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona eren, derbi karşılaşmasının ilk yarısında, Tosic'le Robin van Persie kavga etmiş, Sırp yıldız kırımızı kart görmüştü. Bu olayın ardından Tosic'in eşi Jelena, van Persie'ye hakaret dolu bir mesaj yayınladı.



Tosic'in eşi Karleusa ise Twitter'dan nefret dolu bir mesaj atarak, "Robin van Persie aptal bir *******. Ayağın kırılsın *******!" ifadelerini kullandı.



