Tosic tarihi cezadan kurtuldu !

Dusko Tosic, Fenerbahçe derbisinde akreditasyon kartının temsilci tarafından tespit edilemeyip rapora yazılmamasından dolayı tarihi cezanın kıyısından döndü.



Beşiktaş - Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmesinin ardından maçı saha kenarından takip eden Dusko Tosic'e TFF Hukuk Müşavirliği'nden bir iyi bir de kötü haber geldi. Farklı bir akreditasyon kartıyla sahaya çıkmasından dolayı minimum 8 maçlık bir cezayla karşı karşıya kalan Sırp oyuncunun, sadece "sahaya çıkmaktan" dolayı PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe maçında kırmızı karttan dolayı "şiddetli" hareketten 3-4 maçlık bir ceza ile karşı karşıya kalan Tosic, akreditasyon kartının temsilci tarafından tespit edilemeyip rapora yazılmamasından dolayı tarihi cezadan kurtulmuş oldu.

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