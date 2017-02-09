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Tosic takımı uyardı ama tuzağa kendisi düştü

TOSİC TAKIMI UYARDI AMA TUZAĞA KENDİSİ DÜŞTÜ

Pazar günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe kupa derbisinin yankıları sürmeye devam ediyor.

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Sırbistan Milli Takımı'nda Dick Advocaat'la çalışan Beşiktaşlı Dusko Tosic'in, maç öncesi Hollandalının 'kaos' şifresini vermesine rağmen tuzağa düşmesi şoke etti.

Siyah-beyazlıların Sırp yıldızı Dusko Tosic'in, kırmızı kartla oyundan atılmasıyla birlikte ortamın iyice gerildiği karşılaşmanın ardından, tecrübeli savunma oyuncusunun, hem teknik heyete hem de takım arkadaşlarına önemli bir itirafta bulunduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin oynadığı kaos ve rakibi çileden çıkarmaya yönelik futbolla ilgili olarak Tosic'in, başta siyah-beyazlı teknik heyet olmak üzere, takım arkadaşlarını da uyardığı ifade edildi. Sırp futbolcu milli takımda forma giyerken, Fenerahçe Teknik Direktörü Advocaat'la beraber çalıştığını ve Hollandalı teknik adamın tarzının bu olduğunu anlattı.

HEM UYARDI HEM YAPTI

Dusco Tosic'in, Beşiktaş kurmaylarına, "Advocaat'ın taktiği şudur; kendisinden güçlü olduğuna inandığı takıma karşı kaos futbolu oynatır. Dikkat etmeliyiz. Sırbistan'da bizi aynı şekilde oynattı" dediği öğrenildi. Şenol Güneş bu uyarıları kulak ardı etmezken, başta Tosic olmak üzere bazı oyuncuların yine de bu tuzağa düşmesi teknik kadroyu şok etti.

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