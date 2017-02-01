ANA SAYFA
Tosic, 2020'ye kadar Beşiktaş'ta

TOSİC, 2020'YE KADAR BEŞİKTAŞ'TA

Dusko Tosic yaptığı açıklamayla sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattığını açıkladı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic yaptığı açıklamayla kulübüyle sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Görüşmelerin kısa sürdüğünü söyleyen Tosic, "Yeni sözleşmeyle ilgili görüşmeler aniden oldu ve çok kısa sürdü, iki taraf da bu durumdan memnun" dedi. Şu anda 32 yaşındaki olduğunu söyleyen Sırp oyuncu, "Sözleşmem bittiğinde 35 yaşında olacağım. Bu emekli olmak için iyi bir zaman" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ODAKLANDIĞIMIZ İÇİN BAŞAKŞEHİR LİDERDİ"

Ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan başarılı savunma oyuncusu, "Şampiyonlar Ligi olduğu için önceliğimiz orasıydı ve ligde Başakşehir liderdi ama Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra lige odaklandık ve liderliği geri aldık. Şampiyonluğu son haftalara kalmadan önce çözmeliyiz" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sezonun başında Gençlerbirliği ile biten sözleşmesinin ardından Beşiktaş'a imza atan Dusko Tosic, savunmanın değişmez isimlerinden oldu. Zaman zaman yaptığı hatalar ile Beşiktaş taraftarlarının tepkisini alan tecrübeli oyuncu, bu sezon 23 maçta 2004 dakika sahada kaldı.

HT Gazete
116
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Hakan Çalhanoğlu'na uyarı geldiAlex'den Aykut Kocaman açıklamasıLevent Nazifoğlu’ndan Fikret Orman’a cevap
Balotelli yine çok konuşulacak bir açıklama yaptıCaner Erkin'den Fenerbahçe maçı açıklamasıFikret Orman: Üçüncü yıldızı takacağız
Derek Fisher'a hırsız şokuAziz Yıldırım’a soruşturma açıldı !Emenike ve van Der Wiel affedildi
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS