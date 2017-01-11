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Torres'in yeni takımı şaşkına çevirdi

TORRES'İN YENİ TAKIMI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Son günlerde adı Beşiktaş'la anılan Fernando Torres'in yeni adresi belli oldu.

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Bir dönem dünyanın en iyi golcülerinden biri olarak kabul edilen Fernando Torres, İngiltere 2. Ligi ekiplerinden Newcastle United'dan gelen teklifi kabul etti.

İngiliz basını Atletico Madrid'in yollarını ayırma kararı aldığı İspanyol golcünün Newcastle United'dan gelen transfer teklifini kabul ettiğini açıkladı. Torres'in transferi için İspanyol teknik adam Benitez'in oyuncu ile bir görüşme yaptığı ve bu görüşme sonrasında futbolcunun ikna olduğu ifade edildi.

2. LİGE GİDİYOR

Transferle ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklamaların yapılacağı aktarıldı. Fernando Torres transferde bir pürüz çıkmaması durumunda sezonun ikinci yarısını Championship'te geçirecek.

Newcastle United, İngiltere Championship'te 25 maçta topladığı 52 puanla ikinci sırada yer alıyor...

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