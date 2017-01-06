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Törene herkes smokinle, o tişörtle katıldı çünkü...

TÖRENE HERKES SMOKİNLE, O TİŞÖRTLE KATILDI ÇÜNKÜ...

Yılın Afrikalı futbolcusunun belirlendiği ödül töreninde gözler Pierre Emerick-Aubameyang'ın üzerindeydi.

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Tüm oyuncuların smokin ile katıldığı ödül töreninde, kırmızı bir tişörtle boy gösteren Aubameyang'ın bavulunun kaybolduğu ortaya çıktı.

Yılın Afrikalı Oyuncusu ödülü törenine katılanlar şıklık yarışa içindeyken, Borussia Dortmund'un golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang, kameraların karşısına tişörtle çıktı. 
 
Uçakta bavulu kayboldu
 
Kırmızı tişörtü ve şapkası ile dikkat çeken Aubameyang’ın sırrı çok geçmeden anlaşıldı. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek ülkesi Gabon'un kampına katılmadan önce, ödül gecesine giden Aubameyang'ın, bavulunun kaybolduğu ortaya çıktı.

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Herkes smokinle ama o...
 
Tören öncesi alışveriş yapma fırsatı bulamayan golcü oyuncu, meslektaşları smokinler içinde boy gösterirken, tüm etkinliklere, uçakta giydiği kıyafetle katılmak zorunda kaldı. Aubameyang, sosyal medya hesabı aracılığıyla bavulunu kaybeden havayolları şirketine de sitem etti.

Ntvspor

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