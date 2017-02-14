Top patladı diye kulübü kapatmışlar

1891'de kurulan Norveç ekibi IK Start, 1898'de sahip oldukları tek top patlayınca 1 yıl kapalı kalmış.

Norveç Ligi'nde mücadele eden IK Start takımı hakkında ilginç bir tarihi ayrıntı gün yüzüne çıktı. Reddit'te paylaşılan postta, kulübün Christianssands Fotballklubb ismiyle 1891 yılında kurulduğu ancak 1898 yılında sahip olunan tek topun patlaması sebebiyle kapatıldığı belirtildi.

Tarihi vesikalarda da yer aldığı üzere; 7 yıl boyunca tek topla faaliyetlerini sürdüren Christianssands Fotballklubb, bu topun patlamasının ardından 1 yıllığına kapatıldı. 1899 yılında yeniden açılan kulüp, başta hentbol olmak üzere birçok spor branşında hala hizmet veriyor.

Hürriyet