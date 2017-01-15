ANA SAYFA
Tolunay Kafkas'ı çileden çıkardılar !

TOLUNAY KAFKAS'I ÇİLEDEN ÇIKARDILAR !

Akhisarspor'da Hugo Rodallega'nın üst üste 6 maçı da golsüz tamamlaması teknik direktör Tolunay Kafkas'ı çileden çıkardı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Afrika Uluslar Kupası'na giden Traore, Yatabare ve Poko gibi en etkili hücum oyuncularından yoksun şekilde Kardemir Karabükspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Akhisarspor'da, gözler üst üste 6 maçtır gol atamayan Hugo Rodallega'ya çevrildi.

SÜREÇ BİR AN ÖNCE TAMAMLANMALI

Trabzonspor'a transferi gündemde olan Rodallega hakkında konuşan Tolunay Kafkas, ''Yaşanan süreç bize de, oyuncuya da zarar veriyor. Bir oyuncuya tekliflerin olması çok doğal, fakat sıkıntı verici olay, süreci çok uzatmaları. Bu iş oluyorsa olur, olmuyorsa olmaz" dedi. 

Deneyimli teknik adam açıklamasının devamında, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maç berabere de bitebilirdi. Yeni aldığımız oyuncular da takıma girdiği zaman çok daha iyi olacağız." diye konuştu. 

TARAFTARLAR ŞİKAYETÇİ

Bu arada yeşil siyahlı taraftarlar da ara transferde alınan oyunculardan Olcan Adın, Samardzic ve Larsson'u yedek soyundurup Kafi Adu'yu kadroya bile dahil etmeyen tecrübeli teknik adama sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Devre arasında transfer edilen futbolcuların takıma hemen katkı sağlaması gerektiğini savunan futbolseverler, Tolunay Kafkas'ı ve yönetimi ağır bir dille eleştirdi. 

9
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Zeljko Obradovic'i çileden çıkardılarBennett İstanbul'a geldiSabri'nin performansı sosyal medyayı salladı
Fenerbahçe'den Mehmet Ekici hamlesiGalatasaray'dan Zabaleta atağıAykut Kocaman'dan olay sözler
Sabri'den 5 yıl sonra gelen golRiekerink'ten maç sonu yorumuMuslera'dan iki kişiye teşekkür
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS