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Tolunay Kafkas: Ligin favorisi Başakşehir

TOLUNAY KAFKAS: LİGİN FAVORİSİ BAŞAKŞEHİR

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile eşleşmelerini yorumladı.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur müsabakasında Gümüşhanespor'u yenerek çeyrek finale çıkan Akhisar Belediyespor, kurada Medipol Başakşehir ile eşleşti. Ligde Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde başlayan Akhisar Belediyespor tam kadro idmanda yer aldı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, kuradan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çeyrek finale çıktık ve bugün rakibimiz belli oldu. Zaten kupayı almak istiyorsanız, kazanmak istiyorsanız veya iddialıysanız çıkan rakibi elemek zorundasınız. Kuradan memnunum. İşin açıkçası hangi takım çıkarsa çıksın hak ederek gelmiştir. Medipol Başakşehir kağıt üzerinde favori gibi gözüküyor fakat bunlar çift maç, ne olacağı belli olmaz. Ayrı bir stratejisi var. Onun için favori de gözükse ben kendi takımımla iddialı olduğumu düşünüyorum ve inanıyorum. Onun için onu bir lafa kaldırdık şimdi önümüzde oynayacağımız bir Rizespor maçı var. Bugün de 1 günlük iznin ardından tam kadro çalışmalara başladık” dedi.

AMK Gazetesi
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