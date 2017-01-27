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Tolgay'dan Galatasaray'a yeşil ışık

TOLGAY'DAN GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK

Galatasaray’ın Tolgay Arslan atağı devam ediyor...

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Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, Beşiktaş’ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldığı ve bu transfer için 5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi. Resmi teklif için Podolski’nin satılması ve maaş bütçesinde yer açılması bekleniyor.
 
Orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı idarecilerin, 26 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği ve olumlu geri dönüş aldığı öğrenildi. Beşiktaş’ta düzenli forma şansı bulamadığı için mutsuz olan ve hocası Şenol Güneş’in, “Takımda mutsuz oyuncu istemiyorum” mesajıyla morali daha da bozulan yıldız oyuncu, kariyerinde yeni bir defter açmak istiyor. Ancak Galatasaray cephesinde ciddi bir sıkıntı söz konusu. O da maaş bütçesinde sadece 1 milyon Euro’luk boşluk olması. UEFA’nın kriterleri nedeniyle yıllık maaş bütçesi 65 milyon Euro’yu geçemeyen Sarı-Kırmızılılar, bu nedenle Podolski’nin satılmasını ve 3 milyon Euro’luk daha yer açılmasını bekliyor.
 
Transferde süre azalıyor
 
Yönetim böylece kalan 4 milyon Euro’luk bütçeyi iki yeni transfer arasında paylaştırmayı düşünüyor. Ayrıca Beşiktaş’la 1 yıl daha kontratı bulunan Tolgay Arslan’ın bonservisine de 5 milyon Euro civarında teklif yapılması planlanıyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar’ın tüm bu işlemleri halletmesi için sadece 5 günü bulunuyor ve kulüpte yoğun mesai yaşandığı belirtiliyor.

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