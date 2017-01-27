Tolgay'dan Galatasaray'a yeşil ışık

Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, Beşiktaş’ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldığı ve bu transfer için 5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi. Resmi teklif için Podolski’nin satılması ve maaş bütçesinde yer açılması bekleniyor.
Orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı idarecilerin, 26 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği ve olumlu geri dönüş aldığı öğrenildi. Beşiktaş’ta düzenli forma şansı bulamadığı için mutsuz olan ve hocası Şenol Güneş’in, “Takımda mutsuz oyuncu istemiyorum” mesajıyla morali daha da bozulan yıldız oyuncu, kariyerinde yeni bir defter açmak istiyor. Ancak Galatasaray cephesinde ciddi bir sıkıntı söz konusu. O da maaş bütçesinde sadece 1 milyon Euro’luk boşluk olması. UEFA’nın kriterleri nedeniyle yıllık maaş bütçesi 65 milyon Euro’yu geçemeyen Sarı-Kırmızılılar, bu nedenle Podolski’nin satılmasını ve 3 milyon Euro’luk daha yer açılmasını bekliyor.
Transferde süre azalıyor
Yönetim böylece kalan 4 milyon Euro’luk bütçeyi iki yeni transfer arasında paylaştırmayı düşünüyor. Ayrıca Beşiktaş’la 1 yıl daha kontratı bulunan Tolgay Arslan’ın bonservisine de 5 milyon Euro civarında teklif yapılması planlanıyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar’ın tüm bu işlemleri halletmesi için sadece 5 günü bulunuyor ve kulüpte yoğun mesai yaşandığı belirtiliyor.
Fanatik
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Karavaev'in eşi itiraf etti: ''F.Bahçe'ye transferini duyunca...''
FIFA'dan dünyayı şok eden açıklama ! 450 milyon dolar...
Beşiktaş şimdi de onun peşinde ! Sürpriz transfer...
Lyon'dan onay çıktı, yıldız futbolcu Aslan oluyor !
Beşiktaş istedi Antalyaspor alıyor ! Anlaşma sağlandı...
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: ''Bu yapılan terör eylemidir''
Galatasaray'a sakat futbolculardan iyi haber geldi !
Galatasaray'dan ayrılıyor mu ? Riekerink noktayı koydu...
Ersan Gülüm'den açıklama: ''Çin'e sanki tatile gittim''
Süper Lig ekibi bombayı patlattı ! Brezilyalı yıldız imzaladı...
2017 yılı Real Madrid için kabus oldu ! 8 maçtan sadece...
Süper Lig'de Saffet Susic sesleri ! Sürpriz gelişme...
TOLGAY'DAN GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK
Galatasaray’ın Tolgay Arslan atağı devam ediyor...
Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, Beşiktaş’ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldığı ve bu transfer için 5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi. Resmi teklif için Podolski’nin satılması ve maaş bütçesinde yer açılması bekleniyor.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS