Tolgay Arslan'dan transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 yendi. Mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tolgay Arslan hem maçın kısa bir değerlendirmesini yaptı hem de hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

İşte Tolgay Arslan'ın açıklamaları;



"Tabi ki kazanmak çok önemliydi. Farklı kazanmak da, takıma moral getirdi. Maça iyi başladık. Sonra kendi kendimize gol attık neredeyse. Hak ettiğimiz 3 puanla dönüyoruz buradan."



'Sahada heyecanlanmam'



"Hiçbir şey hissetmedim. Ddaha önce de sonradan oyuna girdiğim maçlar oldu. Takıma çok çok yardımcı olmak istiyorum. Bende saha içinde heyecan yok. Çıkar topumu oynarım."



'Gitme niyetim yok'



"Trabzon'u ben de duydum. Başka da takımlar var. Bir haftayı bekliyorum. Kesin kalacak mıyım gidecek miyim konusunu kimseyle konuşmadım. Gitme niyetim yok. Burada çok mutluyum. Ancak eğer benim ve kulübüm için iyi bir teklif gelirse, kulüp de gidebilirsin derse masaya otururuz. Veya kulüp derse gel masaya oturalım sözleşme yenileyelim, yine konuşuruz. Dediğim gibi Beşiktaş'ın topçusuyum."



Tolgay Arslan bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 24 resmi maçta görev alırken, 2 asist yaptı. Bu sezon siyah beyazlı formayla golü bulunmayan Tolgay, Spor Toto Süper Lig'de ise yine toplamda 16 müsabakada forma giydi.