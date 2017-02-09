ANA SAYFA
Tolga Ciğerci sahaya çıkıyor

TOLGA CİĞERCİ SAHAYA ÇIKIYOR

Galatasaray, Kayserispor karşılaşması öncesi, bugün Florya'da Eyüpspor'la bir hazırlık maçı yapacak.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Teknik direktör Riekerink'in, uzun sakatlık döneminden çıkan Tolga Ciğerci'nin son durumunu görmek için böyle bir maç istediği öğrenildi.

Kupada oynanan Başakşehir maçının ardından oyuncularına 2 gün izin veren ve ilk olarka dün Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminden hazırlık maçı talebinde bulundu. 

12 Şubat Pazar günü sahasında Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray'da yöneticiler, Riekerink'in talebi üzerine apar topar Eyüpspor'la Florya'da oynanacak bir maç ayarladı. 30'ar dakika üzerinden oynanacak karşılaşma, altyapı oyuncuları da forma giyecek.

Selçuk ve Sneijder'in yokluğunda uzun süren sakatlık dönemini atlatan Tolga Ciğerci'ye şans vermeyi düşünen Hollandalı hoca, gurbetçi oyuncunun son durumunu görüp kararını ona göre verecek.

79
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
''Galatasaray çağırırsa seve seve kabul ederim''Emre Mor kayıplarda !Dünya Kayak Şampiyonasında feci kaza
Advocaat, Arena'da kaybetse bırakıyordu !Lider kaldıkça primler anında ödenecek !Güneş, Tosic ve van Persie'nin savunmaları ortaya çıktı
Flaş karar için ilk adım resmen atıldıOlcay Şahan'dan Jose Sosa'ya flaş çağrıSimon Kjaer patladı: 'Biz paramızı istiyoruz'
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS