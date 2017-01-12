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Timsah galibiyetle başlamak istiyor

TİMSAH GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

Bursaspor, Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında karşılaşacağı Trabzonspor’u mağlup ederek iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

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Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 sezonunun ilk yarısını 27 puanla 5. sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar, ikinci yarının ilk maçında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
 
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan müsabakaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan Timsah’ta, sakatlıkları süren İsmail Konuk ve Emre Taşdemir ile sezonu kapatan Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal ve Bilal Kısa mücadelede forma giyemeyecek.
 
Süper Lig’de 81. randevu
 
İki ekip yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig’de 81. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 80 müsabakada bordo-mavililer, 40 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Bursaspor ise 11 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
 
Timsah evinde kaybetmiyor
 
Yeşil-beyazlı ekip, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 8 lig maçında yalnızca 2 mağlubiyet alırken, Timsah’ın rakibine karşı iç sahada aldığı sonuçlar da dikkat çekti. Bursaspor, Karadeniz ekibine karşı aldığı 11 galibiyetin 10’unu iç sahada alırken, son 10 maçta ise yalnızca 1 kez sahadan puansız ayrıldı.

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