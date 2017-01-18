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THY Avrupa Ligi'nde 18. hafta heyecanı

THY AVRUPA LİGİ'NDE 18. HAFTA HEYECANI

THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 18. hafta maçlarıyla sürecek.

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Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve  Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, yarın ve 20 Ocak  Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak.

Ligde 10 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, yarın Yunan ekibi  Panathinaikos Superfoods'u konuk edecek. Ülker Sports Arena'da oynanacak  mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, ilk yarıdaki karşılaşmada  rakibine deplasmanda 81-70 mağlup olmuştu.
 
Galatasaray Odeabank, yarın TSİ 22.15'te Mediolanum Forum'da yapılacak  mücadelede, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımı ile karşılaşacak. Ligde 6.  galibiyetini alabilmek için sahaya çıkacak sarı-kırmızılılar, ilk yarıdaki maçta  rakibini evinde 83-80 yenmişti.
 
Geride kalan 17 haftada rakiplerine 8 kez üstünlük kuran Anadolu Efes,  yarın İspanya'da Barcelona Lassa ile mücadele edecek. İki takım arasında TSİ  23.00'te başlayacak karşılaşmaya Palau Blaugrana ev sahipliği yapacak.  Lacivert-beyazlılar, sahasında oynadığı ilk karşılaşmadan 72-68 galip ayrılmıştı.
 
Darüşşafaka Doğuş ise cuma günü Rusya'nın UNICS Kazan takımını  ağırlayacak. İki ekip arasındaki karşılaşma, Volkswagen Arena'da saat 20.00'de  oynanacak. Ligde 9 galibiyeti bulunan Darüşşafaka Doğuş, Rusya'da oynanan ilk  maçı 94-87 kazanmıştı.
 
Program
 
THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ)  şöyle:
 
Yarın:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya)
20.30 Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)
22.15 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Galatasaray Odeabank
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes
 
20 Ocak Cuma:
20.00 Darüşşafaka Doğuş - UNICS Kazan (Rusya)
20.00 Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)

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