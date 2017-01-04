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The Sun'dan ilginç iddia: Fenerbahçe, Ospina'nın peşinde

THE SUN'DAN İLGİNÇ İDDİA: FENERBAHÇE, OSPİNA'NIN PEŞİNDE

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte birçok isim de gündeme geliyor...

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Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında birçok futbolcunun ismi birçok kulüple anılıyor. İşte bunlardan biri de Fenerbahçe. Ancak iddia ise hayli ilginç. İngiltere'nin The Sun Gazetesi, Sarı-Lacivertliler'in Arsenal'in tecrübeli file bekçisi David Ospina ile ilgilendiğini yazdı. Haberde 2019 yılında sözleşmesi bitecek olan Ospina'nın bu sezon sadece 6 resmi maçta kaleye geçebildiğinin de altı çizildi. 

Habertürk

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