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TFF'nin sitesindeki 19.03 detayı

TFF'NİN SİTESİNDEKİ 19.03 DETAYI

TFF'nin internet sitesindeki Bursaspor-Fenerbahçe maçının başlama saati olarak 19:03 yazması dikkatlerden kaçmadı.

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Bursaspor - Fenerbahçe maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde herkesi şaşırtan bir ayrıntı vardı.

Spor Toto Süper Lig 20. haftasında oynanan Bursaspor - Fenerbahçe maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde herkesi şaşırtan bir görüntü vardı.

BURASPOR - FENERBAHÇE BAŞLAMA SAATİ 19:03
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde Spor Toto Süper Lig 20. haftasında oynanan Bursaspor - Fenerbahçe maçının başlama saati 19:00 değil, 19:03 olarak girildi.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde bundan önce oynanan maçlar geç başlamasına rağmen resmi sitede başlama saatleri genellikle daha önceden belirlenen zaman dilimi olarak girilirken, Bursaspor - Fenerbahçe maçının 19:03 olarak girilmesine özellikle sarı lacivertli taraftarlar, Beşiktaş'ın kuruluş yılının 1903 olması sebebiyle bu duruma sosyal medyada tepki gösterdi.

Bunun yanı sıra yine Bursaspor - Fenerbahçe maçının 3 dakika geç başlamasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde maçın başlama saatinin 19:03 olarak girildiği belirtildi.

HULUSİ BELGÜ'DEN TEPKİ!
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hulusi Belgü işte resmi twitter hesabından bu detayla ilgili olarak, "Federasyon sanırım dalga geçiyor." ifadelerini kullandı.

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Hürriyet
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