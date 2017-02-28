TFF'den küme düşürülme iddiasına cevap !

Türkiye Futbol Federasyonu, dün gündeme getirilen, UEFA'nın; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in küme düşürülmesini isteyeceği şeklindeki haberlerle ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

İşte TFF'nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama:



"Bazı internet sitelerinde, "TFF ile UEFA arasında bazı kulüplerimizi ilgilendiren bir toplantı yapıldığı ve bu toplantı sonunda UEFA'nın bazı kulüplerimiz için birtakım yaptırım taleplerinde bulunduğu" yönünde tamamen gerçek dışı haberler yayınlanmıştır.



İlgili haberlerde iddia edilen türde bir toplantı veya görüşme kesinlikle yapılmamıştır.



Bu tür gerçek dışı haber yayınlayan kaynakların Türk futbolunu karıştırmak gibi bir amaca hizmet etmekten öte aynı zamanda toplum içine nifak sokarak bir ihanet içinde bulunduklarının da anlaşılması ve bu odaklara itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."