TFF'den Çocuk Koruma Beyanı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in geçmişte Galatasaray’da başlattığı Çocuk Koruma Projesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde de hayata geçiriliyor.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in geçmişte Galatasaray’da başlattığı Çocuk Koruma Projesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde de hayata geçiriliyor. Esenlik ve Çocuk Koruma Departmanı Yöneticisi Gülhan Gündüz geçtiğimiz günlerde ilk kez Terim tarafından açıklanan projenin tarihi bir adım olduğunu söyledi.

Ay-yıldızlı hocayla 2011’de yollarının kesiştiğini bildiren Gündüz, “Çocuklarla ilgili biz tespitlerimizi yaptık. Tedavimizin reçetesini çıkardık. Antrenör eğitimleriyle işe başladık. Orada farklı bir futbol gerçeği gördük. Biz çocuklarımızı antrenörlere emanet ediyoruz. Yurt dışında eğitime anneden başlarsınız. Biz de antrenörlerden başlamak istedik. Çocuğa zarar verecek bir kişinin buradan geçmesine izin vermeyiz” dedi.